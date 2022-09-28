Промоутер Фьюри: Тайсон очень, очень разочарован срывом боя с Джошуа
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, рассказал о реакции британца на срыв боя с американцем Энтони Джошуа.
«Это окончательное слово Тайсона, и на этом мы остановились. Я даже не разговаривал с ним сегодня, он очень, очень разочарован.
Он установил крайний срок ответа – через десять дней после отправки контракта, и несколько человек сказали, что это не имеет смысла, но рамки были установлены. В футболе бывают трансферные дедлайны, и иногда в последнюю минуту приходится искать игроков и доводить дело до конца, именно это и должно было произойти. Посмотрим, что из этого выйдет сейчас», — приводит слова Уоррена BoxingScene.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика:
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