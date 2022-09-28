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Сехудо определился с фаворитом в бою Махачева и Оливейры

Сехудо определился с фаворитом в бою Махачева и Оливейры
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо дал комментарий по поводу предстоящего поединка между россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Я поставлю на Махачева. Они мне оба импонируют, и Чарльза никак нельзя недооценивать, однако я просто знаю, насколько хорош Ислам», — приводит слова Сехудо Sportskeeda.

Поединок между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой за звание чемпиона UFC в лёгком весе возглавит турнир UFC 280, который состоится в ночь на 22 октября в Абу-Даби.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не сделал вес и лишился титула. Его соперник, американец Джастин Гэтжи, успешно уложился в лимит, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

Махачев же вышел на претендентскую позицию после затяжной победной серии. В своём последнем бою на турнире UFC Fight Night 202 Ислам одолел американца Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.

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