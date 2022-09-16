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UFC 280: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра, когда бой, снятие Оливейры с поединка, кто заменит его

Хабиб обвинил Оливейру в сливе с боя. Бразилец отказался драться в Абу-Даби?
Денис Дорофеев
UFC 280: Ислам Махачев — Чарльз Оливейра
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Чарльзу уже подыскали замену. Ранее у него срывался бой с Махачевым.

UFC 280. Возглавить его должен чемпионский поединок за вакантный пояс в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым. Однако, по версии Хабиба Нурмагомедова, их бой может сорваться.

«Я просто думаю, что Чарльз Оливейра не появится в Абу-Даби, и UFC заменит Чарльза Бенеилом Дариушем.

Независимо от того, кто будет противником, Ислам Махачев на пути к тому, чтобы стать лучшим в мире», — написал Нурмагомедов в соцсетях.

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Хабиб известен тем, что склонен приоткрывать завесы тайны. Так он, например, первым заявил, что его младший брат Усман Нурмагомедов подерётся за чемпионский пояс в Bellator. И здесь не нужно искать провокаций со стороны Орла. Он точно взял эту информацию не с потолка.

Кроме того, сам Бенеил Дариуш подтвердил этот инсайд:

«Это то, что сказал мне [мой менеджер] Али [Абдель-Азиз]. Я запасной вариант для этого боя. Если что-то пойдёт не так, меня поставят [к кому-нибудь в пару]… Да, конечно [я сделаю 155 фунтов]. Это не так сложно. Я делал 156. В последний раз в Техасе [на UFC 262] у меня было почти 155, когда я дрался».

То есть более чем за месяц до одного из самых крупных турниров года вбросили слух, что Оливейра не хочет драться в Абу-Даби и отказывается от своих притязаний. Неужели он настолько не хочет драться на выезде, что готов забыть про всё то, что ранее говорил и творил в октагоне? И неужели он готов обнулить своё наследие и возможность стоять на одной ступени с Хабибом одним импульсивным демаршем? Если это так, то это большая трагедия.

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Дело в том, что если ты считаешь себя лучшим, то ты должен быть лучшим везде. К примеру, Хабиб дрался в Бразилии и при освистывающей публике нокаутировал местного бойца Тиагу Тавареса в первом раунде. А чем Оливейра хуже? Неужели он настолько обиделся на UFC, что ему не дали бой с Исламом в Бразилии? С другой стороны, это же прекрасная возможность заявить о своём величии, побив опасного контендера на его же территории.

Но Чарльз видит в этом только одну возможность — срулить, дабы снова не драться на выезде и заодно не портить свой стрик из 11 побед. Хотя прошлые чемпионские схватки против американцев прошли в США, что ничуть не смущало его. Похоже, Оливейра настолько хочет боя только в родных стенах, что готов отказаться от своего наследия и репутации. В этом случае мы увидим первого бойца в истории UFC, отказавшегося от титульного боя из-за обиды на руководство. Ждём ответа от бразильца.

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