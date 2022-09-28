«Он не так уж и хорош». Рокхолд высказался о шансах Чимаева в потенциальном бою с Костой

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд поделился мыслями о потенциальном поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и экс-претендентом на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой. Ранее между Чимаевым и Костой возник конфликт.
«Чимаев меня не впечатляет: то, как он держался, как сбрасывал вес, говорит много о человеке, понимаете? Что касается Пауло, то он не так уж и хорош. Коста не так хорош в борьбе. Он здорово и энергично начинает.
Чимаев здорово проявляет себя в рестлинге и грэпплинге. Так что я не знаю. Если он сможет провести тейкдаун и прокатится на этом ублюдке, я выберу Чимаева. Но если бой будет проходить в стойке, то мне кажется, у него могут возникнуть кое-какие проблемы. Это был бы хороший поединок, но я бы предпочёл Пауло в стойке и Чимаева в партере», — приводит слова Рокхолда Middle Easy со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.
Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой:
- 28 сентября 2022
-
13:51
-
13:32
-
12:54
-
12:48
-
12:00
-
10:35
-
10:21
-
09:57
-
09:39
-
08:45
-
04:47
-
03:43
-
01:07
-
01:00
-
00:47
-
00:14
- 27 сентября 2022
-
23:53
-
23:10
-
22:56
-
22:00
-
21:46
-
21:08
-
20:59
-
20:48
-
20:03
-
19:16
-
19:02
-
18:51
-
17:50
-
17:36
-
16:28
-
15:37
-
15:27
-
15:19
-
14:21