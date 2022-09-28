«Он не так уж и хорош». Рокхолд высказался о шансах Чимаева в потенциальном бою с Костой

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд поделился мыслями о потенциальном поединке между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и экс-претендентом на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильцем Пауло Костой. Ранее между Чимаевым и Костой возник конфликт.



«Чимаев меня не впечатляет: то, как он держался, как сбрасывал вес, говорит много о человеке, понимаете? Что касается Пауло, то он не так уж и хорош. Коста не так хорош в борьбе. Он здорово и энергично начинает.

Чимаев здорово проявляет себя в рестлинге и грэпплинге. Так что я не знаю. Если он сможет провести тейкдаун и прокатится на этом ублюдке, я выберу Чимаева. Но если бой будет проходить в стойке, то мне кажется, у него могут возникнуть кое-какие проблемы. Это был бы хороший поединок, но я бы предпочёл Пауло в стойке и Чимаева в партере», — приводит слова Рокхолда Middle Easy со ссылкой на его выступление на канале Submission Radio в YouTube.

Чимаева сдерживает несколько бойцов во время стычки с Костой: