Порье: наш бой с Чендлером может стать лучшим поединком столетия

Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался по поводу предстоящего поединка с соотечественником Майклом Чендлером.

«Чендлер – бывший чемпион. Он один из лучших легковесов в мире. Если инициатива будет переходить от одного к другому, то бой станет лучшим в году. Но я бы хотел, чтобы поединок получился односторонним и я смог бы выдать идеальное выступление.



Но я не боюсь кровавых битв. Я буду стараться сохранять спокойствие и продолжать действовать технично под его огнём. Однако, если он выступит на пределе своих возможностей и я сделаю то же самое, у нас может получиться лучший бой столетия», — приводит слова Порье MMAJunkie.