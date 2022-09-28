Порье: наш бой с Чендлером может стать лучшим поединком столетия
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Дастин Порье высказался по поводу предстоящего поединка с соотечественником Майклом Чендлером.
«Чендлер – бывший чемпион. Он один из лучших легковесов в мире. Если инициатива будет переходить от одного к другому, то бой станет лучшим в году. Но я бы хотел, чтобы поединок получился односторонним и я смог бы выдать идеальное выступление.
Но я не боюсь кровавых битв. Я буду стараться сохранять спокойствие и продолжать действовать технично под его огнём. Однако, если он выступит на пределе своих возможностей и я сделаю то же самое, у нас может получиться лучший бой столетия», — приводит слова Порье MMAJunkie.
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