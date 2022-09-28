Стерлинг рассказал, против кого хотел бы увидеть борцовский поединок Чимаева
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейн Стерлинг признался, что хотел бы увидеть борцовский поединок между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и дебютантом промоушена американцем Бо Никалом.
«Хотелось бы увидеть борцовский поединок Хамзата и Бо! Не бой, потому что Чимаев более опытен в стойке. Но через год или два я хотел бы увидеть и настоящий бой в UFC!» — написал Стерлинг в своих социальных сетях.
Бо Никал недавно подписал контракт с UFC. Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом, в котором одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.
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