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Стерлинг рассказал, против кого хотел бы увидеть борцовский поединок Чимаева

Стерлинг рассказал, против кого хотел бы увидеть борцовский поединок Чимаева
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейн Стерлинг признался, что хотел бы увидеть борцовский поединок между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и дебютантом промоушена американцем Бо Никалом.

«Хотелось бы увидеть борцовский поединок Хамзата и Бо! Не бой, потому что Чимаев более опытен в стойке. Но через год или два я хотел бы увидеть и настоящий бой в UFC!» — написал Стерлинг в своих социальных сетях.

Бо Никал недавно подписал контракт с UFC. Хамзат Чимаев провёл свой последний бой в ночь на 11 сентября в рамках турнира UFC 279 с Кевином Холландом, в котором одержал победу удушающим приёмом уже в первом раунде.

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