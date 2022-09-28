Сехудо обвинил Макгрегора в употреблении стероидов

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо выразил уверенность, что другой экс-чемпион лиги в двух дивизионах Конор Макгрегор употребляет стероиды.



«Он в привилегированном списке. Это какое-то безумие. Об этом нужно говорить. Ему не помогут стероиды. Разумеется, он их употребляет. Чуваку стоит держаться подальше от кокаина», — сказал Сехудо в видео, опубликованном на его YouTube-канале.



Напомним, Макгрегор уже более года не участвует в поединках. Последний бой ирландец провёл летом прошлого года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 264 сражался с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе, представителем США Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Конор сломал ногу. С тех пор Макгрегор не принимал участия в боях, переключившись на занятия в тренажёрном зале, а также на тренировки по боксу.