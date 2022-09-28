Соннен рассказал, какой гонорар Нганну может получить за бой с Фьюри
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Бывший боец UFC, ныне аналитик Чейл Соннен рассказал, на какой гонорар может рассчитывать чемпион лиги в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну, если проведёт бой с чемпионом мира по боксу по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Думаю, Фрэнсис мог бы заработать за этот бой около $ 15 млн. Чтобы заработать такие деньги в UFC, ему нужно провести как минимум четыре боя. Он вполне может сказать: «Я не хочу проводить четыре боя за 15 миллионов долларов, если могу провести один бой за 15 миллионов долларов», — сказал Соннен в подкасте на своём YouTube-канале.
Свой последний поединок Нганну провёл в январе этого года на турнире UFC 270. Фрэнсис одержал победу над Сирилем Ганом единогласным решением судей. Всего у камерунского бойца 20 боёв в MMA и 17 побед в них.
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