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Хасбик отреагировал на предложение Макгрегора

Хасбик отреагировал на предложение Макгрегора
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, отреагировал на сообщение бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в свой адрес. Конор предложил Хасбику провести с ним спарринг.

«Позвольте мне провести спарринг с Хасбуллой в UFC. Большие перчатки и дружеский роман, клянусь», — написал Макгрегор в своих соцсетях, после чего удалил сообщение.

«Вот этого я и ждал — как обычно, сообщение удалил. Просто тегни меня и не трогай сообщение», — ответил Хасбулла.

Хасбулла пользуется популярностью в смешанных единоборствах уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре нынешнего года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик размазал гамбургер по лицу Волкановски:

Хасбик подписал контракт с UFC. Ну что, теперь бой с Макгрегором состоится? Хасбик подписал контракт с UFC. Ну что, теперь бой с Макгрегором состоится?
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