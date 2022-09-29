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«На 100 процентов уверен». Сехудо назвал бойца UFC, который лучше Чимаева в борьбе

«На 100 процентов уверен». Сехудо назвал бойца UFC, который лучше Чимаева в борьбе
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал мнение, что американец Бо Никал, недавно подписавший контракт с UFC, способен одолеть в борьбе шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

«Бо Никал говорит: «Я хочу шведскую принцессу, я хочу парня, который не сделал вес. Это тот парень, которого я хочу». Надеюсь, всё сложится. Видно, что Бо уверен в себе.

Чимаев думает, что он хорош в борьбе, но его борьба не так хороша, как у Бо Никала. Так я считаю. Да, он способен опрокидывать парней из UFC, которые никогда не боролись. Но попробуй уложить Бо Никала. Я, со своей стороны, на 100 процентов уверен, что Бо Никал легко опрокинет Хамзата Чимаева», — приводит слова Сехудо MMAJunkie со ссылкой на его выступление на своём же канале в YouTube.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

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