Тайрон Вудли не включил Хабиба Нурмагомедова в топ-10 лучших бойцов MMA

Боец Тайрон Вудли не включил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе (до 70 кг) и члена Зала славы россиянина Хабиба Нурмагомедова в свой список лучших бойцов смешанных единоборств.
«Есть ли Хабиб в моей десятке лучших бойцов? Наверное, нет. Он мне нравится, я его очень уважаю. Я думаю, что он хороший боец. Никто не мог сделать это, кроме Шона Шерка в те дни. Однако Хабиб был просто очень агрессивен, но я не видел, чтобы борец с хорошими руками дрался с ним», — приводит слова Вудли TMZ.
Напомним, последний бой в карьере Хабиб провёл в октябре 2020 года, когда на турнире по смешанным единоборствам UFC 254 одолел американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о решении завершить выступление в смешанных единоборствах. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC.
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