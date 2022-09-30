Источник: Мовсар Евлоев и Брайс Митчелл возглавят турнир UFC Fight Night 5 ноября
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28-летний российский боец UFC Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком дивизионе, узнал имя своего будущего соперника. Об этом сообщает журналист ESPN Бретт Окамото в «Твиттере».
Согласно информации источника, Евлоев встретится с 27-летним американцем Брайсом Митчеллом. Их поединок возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдёт в Лас-Вегасе (США) в ночь на 5 ноября. Бой состоится в 5-раундовом формате.
Напомним, Евлоев идёт на серии из шести побед кряду с момента своего дебюта в UFC, в своём последнем поединке, состоявшемся в июне этого года, он победил единогласным решением Дэна Иге. У Митчелла победная серия составляет пять боёв кряду, последний раз он дрался в марте и победил единогласным решением Эдсона Барбозу.
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