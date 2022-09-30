Боец ONE Настюхин: если придёт повестка, бегать никуда не стану

Российский боец ONE Championship Тимофей Настюхин рассказал, приходила ли ему повестка из военкомата в связи с частичной мобилизацией.

«Пока ещё ничего не приходило. Знаете, ну, какое тут отношение – мы живём в своей стране. Если призовут ехать, воевать – поеду воевать, куда деваться. Не бегать же. Если мы живём в своей стране, мы должны отстаивать её права. Пока никаких повесток не было, но если придёт, то бегать никуда не стану», – сказал Настюхин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.

Напомним, 32-летний боец Евгений Настюхин провёл 20 боёв за карьеру, в которых одержал 14 побед, из них семь – нокаутом.

Полное интервью с Евгением Настюхиным уже доступно на «Чемпионате».