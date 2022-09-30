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Экс-претендент на титул UFC Чендлер рассказал, что нужно делать, чтобы прийти к успеху

Экс-претендент на титул UFC Чендлер рассказал, что нужно делать, чтобы прийти к успеху
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Экс-претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг), американец Майкл Чендлер разместил новый пост в своих социальных сетях, где выступил с мотивирующим посланием к своим подписчикам.

«Никогда не забывайте о том, кем вы на самом деле являетесь и кем всегда будете. Почивание на лаврах и мысли о предыдущих достижениях приведут к застою. Всегда есть другой уровень, к которому нужно стремиться. Неважно, что вы делали раньше — просто продолжайте работать с уверенностью в том, что ваше лучшее «я», ваш следующий уровень не за горами», — написал Чендлер.

Напомним, в последнем бою Чендлер нокаутом победил соотечественника, Тони Фергюсона. После боя Фергюсона отправили на обследование в больницу. Ему сделали рентген, после чего спортсмена выписали, поскольку он избежал тяжёлых травм.

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