Усман Нурмагомедов: мы вечно чем-то недовольны, а потом вся наша жизнь переворачивается

Непобеждённый российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Усман Нурмагомедов, выступающий в промоушене Bellator, разместил новый пост в своих социальных сетях, обратив внимание на то, что часто многие люди не ценят то, что у них есть.



«Человеческая сущность такова: мы живём и вечно чем-то недовольны, а потом наступает момент, когда вся наша жизнь переворачивается вверх дном. И только после этого понимаем, что до этого мы были счастливы, но, к сожалению, не ценили этого», — написал Нурмагомедов.



На счету 24-летнего Нурмагомедова 15 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 15 побед, из них восемь были добыты нокаутами.

Видео прорыва машины Усмана Нурмагомедова в аэропорт Каспийска: