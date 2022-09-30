Обновлённые рейтинги бойцов Tapology: Рагозин обошёл Шлеменко и Минеева

Авторитетный сайт Tapology обновил рейтинги бойцов. Иван Штырков (21-2-1, средний вес) и Борис Медведев (15-2, полусредний вес) заняли первые места в своих весовых категориях среди всех бойцов. Михаил Рагозин (21-5-0) стал третьим в среднем весе и обошёл Владимира Минеева (16-1-1) и Александра Шлеменко (62-14-0). Минеев теперь четвёртый, а Шлеменко пятый.

Александр Емельяненко провёл тренировку со Штырковым:

Ранее Штырков рассказал, как известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проводил подготовку к боксёрскому поединку с соотечественником Вячеславом Дациком. Напомним, Емельяненко проиграл нокаутом в первом раунде, а вскоре после предложил Дацику провести бой-реванш.