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Коста: Чимаев напуган до чёртиков, он будет избегать боя со мной

Коста: Чимаев напуган до чёртиков, он будет избегать боя со мной
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Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильский боец Пауло Коста заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не согласится выйти с ним на бой.

«Чимаев постарается избежать боя со мной любыми способами. Думаю, он не будет со мной драться. Он напуган до чёртиков. Хамзат будет избегать меня, и я этому не удивлюсь», — сказал Коста в видео для YouTube-канала Schmo.

В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом и одержал победу единогласным решением судей.

Хамзат Чимаев последний бой провёл на турнире UFC 279 против американца Кевина Холланда. Поединок завершился победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом.

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