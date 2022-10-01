Коста: Чимаев напуган до чёртиков, он будет избегать боя со мной

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразильский боец Пауло Коста заявил, что шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не согласится выйти с ним на бой.
«Чимаев постарается избежать боя со мной любыми способами. Думаю, он не будет со мной драться. Он напуган до чёртиков. Хамзат будет избегать меня, и я этому не удивлюсь», — сказал Коста в видео для YouTube-канала Schmo.
В общей сложности Коста провёл в смешанных единоборствах 16 боёв, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. В последнем поединке он встречался с представителем США Люком Рокхолдом и одержал победу единогласным решением судей.
Хамзат Чимаев последний бой провёл на турнире UFC 279 против американца Кевина Холланда. Поединок завершился победой Чимаева в первом раунде удушающим приёмом.
Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:
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