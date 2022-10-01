Энтони Смит объяснил, почему Перейра является уникальным соперником для Адесаньи
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Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американский ветеран Энтони Смит высказался о титульном поединке средневесов Исраэля Адесаньи и Алекса Перейры, который 13 ноября в Нью-Йорке (США) возглавит турнир UFC 283.
«Я был шокирован тем, насколько Алекс Перейра большой в жизни, а он огромный. И он, очевидно, крупнее. Я считаю, что Исраэль выиграет большинство разменов в стойке, однако Перейра способен сражаться с ним на его условиях.
Он единственный парень в мире смешанных единоборств, который способен драться с Адесаньей на его поле и побеждать. Не стоит ожидать борьбы. Ни один из этих парней не специализируется на проходах в ноги», – сказал Смит в рамках выпуска на YouTube-канале Майкла Биспинга.
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