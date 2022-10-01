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Инсайдер: бой Кроуфорда и Спенса не состоится 20 ноября, бойцы продолжают переговоры

Инсайдер: бой Кроуфорда и Спенса не состоится 20 ноября, бойцы продолжают переговоры
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Чемпион мира в трёх весовых категориях Теренс Кроуфорд (38-0, 29 KO), в настоящий момент удерживающий титул WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), и обладатель остальных трёх поясов Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) не встретятся 20 ноября, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Причиной же стало желание Кроуфорда получить доступ к информации о распределении призового фонда, который, напомним, не будет фиксированным из-за наличия платных трансляций (PPV). Переговоры продолжаются.

Напомним, в своём последнем бою в ноябре 2021 года Кроуфорд досрочно остановил в 10-м раунде двукратного чемпиона дивизиона соотечественника Шона Портера (31-4-1, 17 KO). Спенс в апреле победил техническим нокаутом кубинского ветерана Йордениса Угаса (27-5, 12 KO), объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.

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