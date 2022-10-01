Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Энди Руис заявил о готовности заменить Джошуа в бою с Фьюри

Энди Руис заявил о готовности заменить Джошуа в бою с Фьюри
Комментарии

Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис-младший заявил о готовности заменить Энтони Джошуа в поединке с действующим обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри, готовящимся вернуться на ринг 3 декабря.

«Погнали. Это будет великолепный поединок для бокса, Тайсон Фьюри», – написал Руис в социальных сетях.

Напомним, в своём последнем бою в начале сентября Руис перебоксировал по итогам 12 раундов двукратного претендента на титул кубинского ветерана Луиса Ортиса (33-3, 28 KO), пройдя в финал отборочного мини-турнира от WBC.

Другой финалист определится в бою между американцем Деонтеем Уайлдером (42-2-1, 41 KO) и финном Робертом Хелениусом (31-3, 20 KO), который состоится 16 октября в Нью-Йорке (США).

Новость по теме
Отец Фьюри назвал трёх возможных соперников в случае срыва боя с Джошуа
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022