Бой Гришина с бразильцем Линсом на UFC Вегас 61 отменён

Поединок российского бойца Максима Гришина, выступающего в полутяжёлой весовой категории, с бразильцем Филипе Линсом в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 был отменён. О причинах пока не сообщается.
Накануне оба соперника успешно прошли процедуру взвешивания. Гришин показал на весах 93,21 кг, Линс – столько же.
Максим в своём последнем поединке, который состоялся в феврале этого года, встречался с американцем Уильямом Найтом и одолел его единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27. До этого Максим в последний раз выходил в октагон в феврале 2021 года, проиграв Дастину Джейкоби единогласным решением судей.
Что касается Линса, то он в последнем поединке встречался с представителем Польши Марчином Прачнио и победил его единогласным решением судей.
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