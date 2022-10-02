Олейник — о поражении от Латифи: соперник крайне неудобный, но порох в пороховницах есть

В ночь на 2 октября в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61 состоялся бой с участием россиянина Алексея Олейника и шведа Илира Латифи. Олейник потерпел поражение единогласным решением судей.
После окончания боя Александр прокомментировал его исход. «Всем огромное спасибо за поддержку. Старался изо всех сил, в принципе, порох в пороховницах ещё есть. Соперник, конечно, крайне неудобный. Я ожидал, что самым худшим развитием событий для меня будет, если он будет переводить меня в партер и ничего не делать. В принципе, он так и поступал. Если бы он пытался делать какие-то движения… Наверное, он знал, что для него это будет опасно. Путь воина, 26 лет, почти 80 боёв. С богом!» — заявил Олейник в одной из социальных сетей.
Напомним, 45-летний россиянин потерпел поражения в четырёх из пяти последних поединков. Латифи сразу после победы над Олейником объявил о завершении карьеры.
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