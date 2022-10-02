Стало известно, сколько заработали бойцы на турнире Bellator 286

Атлетическая комиссия штата Калифорния обнародовала гонорары бойцов за выступление на турнире Bellator 286, который прошёл в ночь на 2 октября в Лонг-Бич (Калифорния, США).

Бразилец Патрисио Фрейре за победу в главном бою турнира получил $ 150 тыс., а его соперник, венгр Адам Борич, — $ 100 тыс. Канадец Джереми Кеннеди и американец Аарон Пико заработали соответственно $ 110 тыс. и $ 100 тыс.

Американец Эй-Джей Макки единогласным решением судей взял верх над соотечественником Спайком Карлайлом и заработал $ 100 тыс.

Российский боец Ислам Мамедов за победу над американцем Ником Брауном получил $ 80 тыс., его соперник — $ 24 тыс. Соотечественники Мамедова — Халид Муртазалиев и Владимира Токов — заработали за свои поединки соответственно $ 40 тыс. и $ 23 тыс.

Новость по теме Хабиб одним словом отреагировал на победу Ислама Мамедова в Bellator

Пётр Ян активно готовится к UFC 280.