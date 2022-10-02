Андре Уорд объяснил, почему Канело должен был нокаутировать Головкина в третьем бою

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд критично высказался о выступлении мексиканца Сауля Альвареса в третьем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Временами Головкин выглядел на 40 лет. Я считаю, что Канело должен был остановить эту версию Головкина. Если Канело является тем, за кого себя выдаёт – одним из лучших в истории, тогда он должен был воспользоваться преимуществом против бойца, который вышел ради гонорара.

Выступление Канело получилось несколько удивительным. Я считал, что он сделает немного больше, однако выступление Головкина не удивило. Я был больше шокирован реакцией людей, которые наконец-то поняли, что он стар», – сказал Уорд в интервью ESPN.