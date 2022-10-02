Уорд: в резюме Канело больше показухи, чем больших имён
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Экс-чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Андре Уорд считает, что звёздный мексиканец Сауль Альварес на протяжении карьеры занимался подбором соперников.
«Это всё хитро и запутанно. На первый взгляд кажется, что он встречался со всеми. Он добился всего, чего только можно, и принимал риски. Однако если вы знаете, где искать, и посмотрите на которых соперников, с которыми он встречался, то поймёте, что в его резюме не так уж и много больших имён.
При этом я считаю Канело большим талантом. У него великолепная карьера, и, конечно же, он войдёт в Зал славы. В этом не приходится сомневаться. Однако я считаю, что в его резюме больше показухи, чем больших имён», – сказал Уорд в интервью ESPN.
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