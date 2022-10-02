Соннен объяснил, почему Стерлинг даст тяжёлый бой Диллашоу на UFC 280

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен считает, что действующий чемпион в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджэмейн Стерлинг способен дать тяжёлый бой именитому соотечественнику Ти Джею Диллашоу, поединок которых состоится на турнире UFC 280.

«Я понимал, что Алджэмейн Стерлинг реально хорош. И я признал в нём чемпиона, когда он сразился с Яном. Многие сопротивлялись этому факту, но я не знал, что он настолько хорош.

Я не знал, что Алджо является настоящим мастером позиций в борьбе. Я никогда не видел от него ничего подобного. Гордон Райан не так хорош на чьей-нибудь спине, как Алджо. Несколько лет назад я бы сказал, что Ти Джей победит, и я был бы уверен в этом. Но сейчас это уже не так, это крайне близкий бой», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.