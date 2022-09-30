Чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму. Фото

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями, на которых демонстрируется его нынешняя физическая форма.

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга

Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии американец также одержал победу.

Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна: