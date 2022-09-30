Чемпион UFC Алджэмейн Стерлинг показал актуальную физическую форму. Фото

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Алджэмейн Стерлинг разместил новый пост в своих социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографиями, на которых демонстрируется его нынешняя физическая форма.
Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга
Фото: Из личного архива Алджэмейна Стерлинга
Напомним, последний бой Стерлинг провёл на турнире по смешанным единоборствам UFC 273, который состоялся в ночь на 10 апреля мск. Стерлингу противостоял россиянин Пётр Ян. Противостояние завершилось победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Двое из трёх судей отдали победу американцу со счётом 48-47, третий судья с тем же результатом насчитал победу Яна. Это был второй поединок бойцов. В первом противостоянии американец также одержал победу.
Стерлинг поблагодарил UFC и подколол Яна:
- 30 сентября 2022
-
09:32
-
09:17
-
08:33
-
08:26
-
07:16
-
06:53
-
02:51
-
01:01
-
00:33
- 29 сентября 2022
-
23:45
-
23:44
-
23:15
-
23:02
-
22:29
-
21:48
-
21:25
-
21:04
-
20:16
-
19:48
-
19:28
-
19:19
-
19:08
-
18:43
-
18:11
-
17:55
-
17:39
-
17:31
-
15:25
-
14:42
-
14:04
-
13:37
-
13:30
-
12:24
-
11:51
-
10:57