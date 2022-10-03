Гаджиев сделал заявление о мобилизованном Минееве

Президент AMC Fight Nights Global Камил Гаджиев высказался о ситуации с получившим повестку в рамках частичной мобилизации российском бойце смешанных единоборств Владимире Минееве.



«Что дальше для Владимира Минеева? Я не силён в вопросах военной службы и всего, что с ней связано! А как представитель индустрии спорта я бы хотел, чтобы он оставался в нашем строю, и посмотрел бы его поединок по правилам кикбоксинга, который ФКР запланировала на 18 ноября.



После фееричного поединка с Эрко Джуном хочется посмотреть чего-нибудь зубодробительного. Благо и оппонент есть соответствующий! Фернандо Родригес, он же Санта Форте. Если вы ещё не знаете этого парня — просто посмотрите бой с Гаджи Автоматом!» — написал Гаджиев в своих социальных сетях.

Минеев снял забавное видео со своей фигурой: