Тайсон Фьюри начал подготовку к следующему бою. Фото

Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с первого дня в тренировочном лагере.



«Первый день лагеря!» — подписал фото Тайсон.

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А затем, в день своего рождения, сделал заявление, что всё-таки уходит. Но потом дал понять, что ему интересен бой с украинцем Александром Усиком.

Пьяный Тайсон Фьюри во Франции пинает машину такси: