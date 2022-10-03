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Тайсон Фьюри начал подготовку к следующему бою. Фото

Тайсон Фьюри начал подготовку к следующему бою. Фото
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Британский чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO) разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками фотографией с первого дня в тренировочном лагере.

«Первый день лагеря!» — подписал фото Тайсон.

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры после победы, одержанной в поединке с соотечественником Диллианом Уайтом в ночь с 23 на 24 апреля мск в Лондоне. После он заявил о возобновлении карьеры, а также сообщил о смене тренера. А затем, в день своего рождения, сделал заявление, что всё-таки уходит. Но потом дал понять, что ему интересен бой с украинцем Александром Усиком.

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Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение Был народным чемпионом, стал заносчивой примой. Тайсон Фьюри стремительно теряет уважение
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