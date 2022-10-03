Результаты взвешивания ACA 146 в Грозном

Завтра, 4 октября, в Грозном состоится турнир по смешанным единоборствам ACA 146, приуроченный ко дню города. В главном бою спортивного шоу сразится россиянин Салам Абдурахманов, противостоять которому будет бразилец Рене Пессоа. Сегодня состоялась официальная церемония взвешивания бойцов.



ACA 146. Взвешивание:



Саламу Абдурахманов (84,4 кг) — Рене Пессоа (84,5 кг)



Альберт Туменов (77,5 кг) — Гаджимурад Хирамагомедов (77,6 кг)



Хусейн Халиев (77,25) — Станислав Власенко (77,6 кг)



Абдул-Рахман Дудаев (66,05 кг) — Элисмар Лима (66,15)



Рустам Керимов (66 кг) — Карлос Спартас (66,2 кг)



Джихад Юнусов (66,9 кг)* — Ахмед Балкизов (66,15 кг)



Расул Албасханов (57,85 кг)* — Алмазбек Надыров (57,1 кг)



Азам Гафоров (57,2 кг) — Джосиель Силва (58.15 кг)* — БОЙ ОТМЕНЁН



Лом-Али Нальгиев (70,8 кг) — Алэйн Илунга (70,75 кг)



Махарбек Каргинов (61,2 кг) — Даниэль Жубилео (61,1 кг)



*Бойцы, не вошедшие в рамки своих весовых категорий, будут лишены части гонорара в соответствии с регламентом, установленным лигой АСА. Турнир начнётся в 18:00 мск. Прямая трансляция доступна на платформе лиги ACA.