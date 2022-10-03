Олимпийский чемпион Батыргазиев встретится с экс-соперником Джервонты Дэвиса 12 ноября

Олимпийский чемпион Токио – 2020 и проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) российский боксёр Альберт Батыргазиев (6-0, 5 KO) вернётся на ринг 12 ноября в Москве.

Соперником 24-летнего Батыргазиева станет бывший претендент на чемпионский титул во втором полулёгком весе (до 59 кг) 29-летний панамец Рикардо Нуньес (23-3, 21 KO).

«Контракт подписан. Планируемая дата – 12 ноября. Бой пройдёт в Москве», – приводит слова тренера бойца «РИА Новости Спорт».

Батыргазиев в своём последнем бою в апреле дебютировал в лимите лёгкого веса, перебоксировав по итогам десяти раундов таджика Хейбатуллу Хаджиалиева.

Нуньес известен поклонникам бокса по выступлению против звёздного американца Джервонты Дэвиса – в июле 2019 года он проиграл ему техническим нокаутом во втором раунде.