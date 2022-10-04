Глава Bellator рассказал, как сорвался реванш Ф. Емельяненко с Бейдером на Красной площади

Президент Bellator Скотт Кокер раскрыл планы о проведении заключительного боя в карьере для 46-летнего российского спортсмена смешанных единоборств Фёдора Емельяненко.

«Последний бой Фёдора перед завершением карьеры? Мы говорили об этом ранее, и у нас был назначен реванш-поединок с Бейдером в июле этого года на Красной площади. Это был бы его заключительный бой. Вы говорите о величайшем бойце всех времен, величайшем тяжеловесе всех времён, и когда мы планировали это мероприятие, которое должно было стать событием, на котором он уйдёт на пенсию, он должен был наконец-то вернуться домой, потому что Фёдор объехал весь мир и покорил всех.

Он должен был приехать домой, устроить грандиозное шоу и завершить карьеру в своём родном городе. Но, очевидно, проведение специальной военной операции (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата») помешало этим планам. Но мы всё ещё ведём обсуждение. Фёдор хочет драться «здесь и сейчас». Посмотрим, что из этого выйдет», — цитирует Кокера MMA Junkie.

Напомним, свой последний поединок Фёдор Емельяненко провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269, в котором нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.