В Bellator назвали наиболее вероятного соперника Фёдора Емельяненко

В Bellator сообщили, что наиболее вероятным соперником в последнем бою в карьере россиянина Фёдора Емельяненко является американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер.

«Бейдер — наиболее вероятный вариант. Что касается Андерсона Силвы, конкретных переговоров с ним не было», — приводит слова источника из Bellator ТАСС.

На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.



Свой последний поединок Фёдор Емельяненко провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269, в котором нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.

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