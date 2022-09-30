В Bellator назвали наиболее вероятного соперника Фёдора Емельяненко
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В Bellator сообщили, что наиболее вероятным соперником в последнем бою в карьере россиянина Фёдора Емельяненко является американский боец смешанных единоборств Райан Бейдер.
«Бейдер — наиболее вероятный вариант. Что касается Андерсона Силвы, конкретных переговоров с ним не было», — приводит слова источника из Bellator ТАСС.
На счету Фёдора Емельяненко 47 поединков, в которых он одержал 40 побед. В шести случаях российский боец потерпел поражение, и однажды бой признали несостоявшимся.
Свой последний поединок Фёдор Емельяненко провёл в октябре прошлого года в рамках Bellator 269, в котором нокаутировал в первом раунде Тимоти Джонсона.
«Всё в руках божьих». Фёдор Емельяненко — о ближайших планах.
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