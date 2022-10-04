Менеджер Емельяненко: к бою с Еркаевым нет смысла готовиться в Екатеринбурге

Менеджер Александра Емельяненко Никита Бурчак объяснил, почему боец будет готовиться к поединку с Сергеем Еркаевым в Москве, а не в Екатеринбурге.
«Готовиться в Екатеринбурге мы будем, но к текущему бою не имеет смысла ехать туда, так как за неделю до боя надо будет возвращаться. Поэтому решили подводку сделать здесь (в Москве. – Прим. «Чемпионата»). Учитывая, что Александр и так в форме, по сути, её надо просто продержать до 6-го числа. Потом будем смотреть, какой следующий будет соперник, и исходя из этого готовиться в Екатеринбурге. К Екатеринбургу никаких вопросов нет, просто конкретно к этому бою проведём подготовку дома», – сказал Бурчак в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Нарижным.
Александр Емельяненко — Еркаеву: ты очень рано поверил в себя:
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