«Это называется стабильность». Хабиб отметил достижения двух российских бойцов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о двух соотечественниках: Сайгиде Изагахмаеве, который выступает в промоушене ONE Championship, и Исламе Мамедове, являющемся бойцом Bellator.

«Пару дней назад в разных уголках света выиграли свои бои и уже приступили к тренировкам. Это называется стабильность», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Изагахмаев 29 сентября победил представителя Китая Липенга Чжана. Поединок состоялся на турнире ONE Championship 161 в Сингапуре. Сайгид добыл победу единогласным решением судей.



Мамедов в ночь на 2 октября мск добыл победу в бою с соперником из США Ником Брауном на турнире Bellator 286.

Хабиб показал необычный приём на тренировке: