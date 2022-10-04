«Это называется стабильность». Хабиб отметил достижения двух российских бойцов

Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о двух соотечественниках: Сайгиде Изагахмаеве, который выступает в промоушене ONE Championship, и Исламе Мамедове, являющемся бойцом Bellator.
«Пару дней назад в разных уголках света выиграли свои бои и уже приступили к тренировкам. Это называется стабильность», — написал Нурмагомедов.
Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова
Напомним, Изагахмаев 29 сентября победил представителя Китая Липенга Чжана. Поединок состоялся на турнире ONE Championship 161 в Сингапуре. Сайгид добыл победу единогласным решением судей.
Мамедов в ночь на 2 октября мск добыл победу в бою с соперником из США Ником Брауном на турнире Bellator 286.
Хабиб показал необычный приём на тренировке:
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