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«Это называется стабильность». Хабиб отметил достижения двух российских бойцов

«Это называется стабильность». Хабиб отметил достижения двух российских бойцов
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о двух соотечественниках: Сайгиде Изагахмаеве, который выступает в промоушене ONE Championship, и Исламе Мамедове, являющемся бойцом Bellator.

«Пару дней назад в разных уголках света выиграли свои бои и уже приступили к тренировкам. Это называется стабильность», — написал Нурмагомедов.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Изагахмаев 29 сентября победил представителя Китая Липенга Чжана. Поединок состоялся на турнире ONE Championship 161 в Сингапуре. Сайгид добыл победу единогласным решением судей.

Мамедов в ночь на 2 октября мск добыл победу в бою с соперником из США Ником Брауном на турнире Bellator 286.

Хабиб показал необычный приём на тренировке:

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