Сторона Чимаева отреагировала на слух, что он не может выехать из России из-за мобилизации

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не имеет проблем с выездом из Российской Федерации. Никаких проблем с документами у него нет. Об этом информирует ТАСС. Ранее бразильский портал Combate сообщил, что Хамзат не может вылететь из России из-за частичной мобилизации.



«Пишут, что Хамзат не может вылететь из России, — это неправда. У него нет проблем с документами или чем-либо ещё», — рассказали в команде бойца.



Напомним, в последнем бою Чимаев сражался с американцем Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), и основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: