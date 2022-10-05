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Сторона Чимаева отреагировала на слух, что он не может выехать из России из-за мобилизации

Сторона Чимаева отреагировала на слух, что он не может выехать из России из-за мобилизации
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Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не имеет проблем с выездом из Российской Федерации. Никаких проблем с документами у него нет. Об этом информирует ТАСС. Ранее бразильский портал Combate сообщил, что Хамзат не может вылететь из России из-за частичной мобилизации.

«Пишут, что Хамзат не может вылететь из России, — это неправда. У него нет проблем с документами или чем-либо ещё», — рассказали в команде бойца.

Напомним, в последнем бою Чимаев сражался с американцем Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти на ринг с Нейтом Диазом, но не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), и основной кард турнира претерпел изменения.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза:

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