Макгрегор: я нокаутирую Чарльза Оливейру

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландский боец Конор Макгрегор разместил новый пост в своих социальных сетях, где заявил, что считает себя способным нокаутировать бывшего чемпиона UFC в лёгком весе бразильца Чарльза Оливейру.



«Я нокаутировал каждого бразильца, с которым дрался. Я также нокаутирую и Чарльза», — написал Макгрегор.



Напомним, следующий бой Оливейра проведёт с россиянином Исламом Махачевым. Противостояние состоится на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Чарльз не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно «сделал» вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.

7 мощных фактов о Чарльзе Оливейре: