Магомед Исмаилов — Александр Илич: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

7 октября в Москве состоится турнир промоушена Pravda Boxing, в главном событии которого поединок проведут известный российский боец ММА Магомед Исмаилов и серб Александр Илич. Противостояние пройдёт по правилам бокса.
В прямом эфире бой покажет телеканал РЕН ТВ. Вечер бокса начнётся в 19:00 по московскому времени. Трансляция главного поединка начнётся ориентировочно в 22:50 мск. Турнир примет арена Большого Московского цирка на Проспекте Вернадского.
Исмаилов и ранее проводил боксёрские поединки. Так, 26 февраля Магомед встречался с нигерийцем Оланреваджу Дуродолой. Поединок продлился четыре раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (40-36, 40-36, 40-36).
Илич уже хорошо известен российским фанатам. Не так давно на турнире лиги RCC серб встречался с Александром Шлеменко и победил его в первом раунде, отправив в нокаут.
Мага Исмаилов бросает вызов Иличу после боя со Шлеменко:
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