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Боец UFC Конор Макгрегор — новый Александр Емельяненко, допинг-тест USADA, конфликт с Биспингом и Хасбиком

Конор — ирландский Емельяненко. Много пьёт и говорит, а на деле — лишь фото голого торса
Евгений Нарижный
Конор Макгрегор – новый Александр Емельяненко
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Александр уже завязал с алкоголем — пора и Макгрегору.

Конор Макгрегор обладает уникальным талантом – ирландец громче всех шумит в инфополе, толком ничего не делая. Следующий бой Ноториуса до сих пор не анонсирован – боец продолжает восстановление от перелома ноги, полученного в поединке с Дастином Порье. Зато имя Конора появляется в медиа по другим поводам.

Сначала оказалось, что Макгрегор не общался с допинг-офицерами USADA уже больше года. Понятно, что официальная причина может быть одна – ирландец закончил карьеру и выпал из пула тестирования. Но на деле всё может быть сложнее, ведь в антидопинговом агентстве отказались комментировать решение обходить Макгрегора стороной. Возможно, через пару месяцев Мак опубликует совместное фото с представителем USADA, но это произойдёт не раньше того момента, как он полностью восстановится от травмы и очистит организм от медикаментов.

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Уже известно, что Конор снимется в фильме, где главную роль исполнит Джейк Джилленхол. Похоже, ирландец так горд этим фактом, что решил принизить других бойцов, которые также пробовались в кинематографе. На этой почве у Ноториуса возник конфликт с Майклом Биспингом – в ходе словесной перестрелки в соцсетях Макгрегор пообещал проломить голову Майклу. А парой дней ранее Мак просил Дану Уайта организовать спарринг с Хасбиком – в общем, бывший двойной чемпион делает всё, чтобы о нём не забывали.

С каждым днём Конор всё больше напоминает Александра Емельяненко. Как и Феникс, Макгрегор регулярно публикует в соцсетях свежие фото актуальной формы, чтобы показать, насколько он хорош и как не поздоровится следующему сопернику. Как и Александр, Конор бросается жуткими угрозами в интернете. У Мака последним адресатом был Биспинг, а Емельяненко задирал Александра Шлеменко. «Я бы надавал подзатыльников Шлеменко, отполировал бы его лысину и засунул бы ему его язык в задницу, чтобы он больше не хорохорился перед толпой. Он понимает, что после нашего боя будет выплёвывать зубы через жопу, поэтому отказывается со мной драться», – заявлял АЕ до боя с Дациком в интервью Metaratings.

Третье сходство Макгрегора и Емельяненко-младшего – пристрастие к романтическим загулам. Только если Александр в последнее время завязал, то по соцсетям Конора этого не скажешь. Яркую историю о любви Ноториуса к алкоголю рассказал Жозе Альдо. «Этот парень реально много пьёт. Я помню, как он летел на частном самолёте и, абсолютно пьяный, звонил на наш самолёт через диспетчера, говорил всякое дерьмо. Чёрт, это было так смешно», – вспомнил бразилец в разговоре на Connect Cast.

Карьера Александра Емельяненко катится вниз, да и у Конора всё идёт не очень хорошо. Сходства Ноториуса с братом Фёдора настораживают: если Макгрегор не изменит подход к карьере, всё может закончиться так же трагично, как в последнем поединке Феникса.

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Теги Бокс/ММА UFC Конор Макгрегор Александр Емельяненко •••

Заглавное фото: Александр Сафонов, «Чемпионат» / Из личного архива Конора Макгрегора

Источник: «Чемпионат»

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