Пирог: решение IBA — сигнал для мирового сообщества

Бывший чемпион мира по боксу по версии WBO в среднем весе Дмитрий Пирог прокомментировал решение совета директоров Международной ассоциации бокса (IBA) допустить боксёров из Российской Федерации и Беларуси к международным соревнованиям.



«Долгожданное, логичное и позитивное решение, соответствующее олимпийским ценностям спорта вне политики.



Кроме того, международный мир бокса прекрасно понимает, что Россия в этом виде спорта имеет богатые традиции и высокие результаты. У нас много победителей и призёров Олимпийских игр и чемпионов мира. Последняя Олимпиада в Токио это ещё раз подтвердила. Здорово, когда здравый смысл всё-таки преобладает над теми антироссийскими рекомендациями, которые в угоду времени и геополитической обстановке распространяет МОК.



Международная ассоциация бокса, сняв запрет на выступление россиян и белорусов, вернув им флаг и гимн, продемонстрировала то, о чём уже давно кулуарно говорят многие, но пока не решились на конкретные шаги. Это яркий пример для других федераций. Есть уверенность, что ему последуют многие и начнут снимать санкции с наших спортсменов и команд.



Конечно, здесь важно посмотреть, как пройдёт практическая реализация решения. Это тоже станет сигналом для мирового спортивного сообщества. В любом случае нужно отметить кропотливую работу Федерации бокса России по возвращению наших боксёров на международную арену. Был пройден длинный и тернистый путь», — приводит слова Пирога «Газета.RU».