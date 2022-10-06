Хамзин: Емельяненко нужно было ручки у головы держать, но 40-летнего мужика не переучишь

Российский боец команды «Архангел Михаил» Ильяс Хамзин высказался по поводу своего соотечественника Александра Емельяненко.

«Удивил ли меня его бой с Дациком? Нет, я ему говорил, что надо ручки у головы держать. У него привычка, как Халк (Иван Штырков. – Прим. «Чемпионата») тоже отметил, что 40-летнего мужика не переучишь. Мы ему все говорили, что надо ручки повыше держать. Просто у Дацика тоже банка есть, он опасен первые две минуты. Если бы бой за две минуты зашёл, мне кажется, Саша бы по очкам перестрелял. А так просто банку съел. И так если смотреть – он из запоя какой раз выходит? Но он сильную работу над собой сделал всё равно», — рассказал Хамзин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Нарижному.