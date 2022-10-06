«Всегда мечтал об этом». Жозе Альдо готов провести боксёрский поединок

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе (до 65 кг) 36-летний бразилец Жозе Альдо рассказал о своём желании провести бой в боксе.
«Выступление в боксе возможно. Я всегда очень хотел подраться на ринге и не скрывал этого. Всегда мечтал об этом.
Посмотрим. Все говорят, что я ещё молод, ещё есть несколько лет. Сейчас у меня родился сын, хочу провести время с семьёй, а потом уже буду думать о делах.
Я много тренируюсь и ищу наилучший путь для себя. Но в ММА выступать больше не собираюсь, это правда. Благодарен всем, кто звонил мне из других промоушенов, но у меня ещё действует контракт с UFC. Посмотрим, где я окажусь в итоге», — приводит слова Альдо Sportskeeda.
В UFC Альдо выступил 20 раз. В своём последнем бою на турнире UFC 278 в августе Жозе уступил единогласным решением судей грузинскому бойцу легчайшего веса (до 61 кг) Мерабу Двалишвили.
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