Коста отреагировал на идею провести бой между Даной Уайтом и Нганну

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста в очередной раз отреагировал на фотографию 53-летнего президента UFC Даны Уайта, на которой демонстрируется его физическая форма. Коста сделал репост одного из пользователей с фотографией Уайта. Пользователь заявил, что с удовольствием посмотрел бы бой между ним и чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.

«А остальное и не важно», — прокомментировал Коста.

Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: