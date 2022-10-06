Коста отреагировал на идею провести бой между Даной Уайтом и Нганну

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Пауло Коста в очередной раз отреагировал на фотографию 53-летнего президента UFC Даны Уайта, на которой демонстрируется его физическая форма. Коста сделал репост одного из пользователей с фотографией Уайта. Пользователь заявил, что с удовольствием посмотрел бы бой между ним и чемпионом промоушена в тяжёлом весе Фрэнсисом Нганну.
«А остальное и не важно», — прокомментировал Коста.
Дана Уайт является одним из самых успешных промоутеров в мире смешанных единоборств. При этом, несмотря на успехи в этом качестве, Дана регулярно подвергается критике за свои резкие высказывания. Некоторые бойцы считают, что могли бы зарабатывать больше в промоушене, а нынешние гонорары являются заниженными.
7 косяков великого и ужасного Даны Уайта:
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