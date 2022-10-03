«Я даже не мог завязать шнурки». Врач запугал президента UFC — и тот превратился в качка

Вряд ли у кого-то есть сомнения, какой ММА-промоушен сейчас главный на планете Земля. UFC — величайшая организация в смешанных единоборствах, конкурировать с которой попросту невозможно. Её бессменный президент Дана Уайт тоже старается соответствовать имиджу промоушена: хотя уроженец Коннектикута никогда не был профессиональным бойцом, он хочет выглядеть максимально «спортивно». У Даны всегда были завидные габариты, пусть и при некотором лишнем весе, но недавно он стал выглядеть как настоящий Аполлон.

Дана Уайт Фото: из личного архива Даны Уайта

Напомним, президенту UFC уже 53 года — для своих лет он выглядит просто невероятно. Но сделать очередной рывок в физическом развитии Уайту помог… страх за свою жизнь. Дана всегда максимально трепетно относился к собственному здоровью и недавно посетил «модную» клинику, где вычисляют длительность жизни через анализ крови и ДНК. Следует отметить, что точность данной процедуры весьма сомнительна. Но врач сумел как следует напугать Дану.

«Я стал одержим идеей узнать, когда я умру. Я пришёл на приём, у меня взяли анализ крови, сделали соскоб с внутренней стороны щёк, после чего я три с половиной часа ждал результата, за это время успев прилично перенервничать. В конце концов врач вышел и сказал, что мне осталось жить 10 с половиной лет. Если вы не измените свой образ жизни, это продолжительность вашей жизни на данный момент – вот что я услышал.

Что меня напугало, так это то, что я ничего ему не рассказывал о своих проблемах, но он по анализу крови рассказал всю мою историю болезней. Он рассказал всё, что со мной было, в том числе то, чего не знает даже моя жена. Так что я сделал всё, что он мне рекомендовал. Я похудел на 13,6 кг. Каких-то 13 недель назад мои ноги были в ужасном состоянии – я даже не мог наклониться и завязать шнурки. В некоторые дни я едва мог ходить. И я больше не храплю. Все эти проблемы исчезли за 10 недель», – приводит слова Уайта MMA Mania.



Правильно врач «рассчитал» длину жизни президента UFC или нет, но метод запугивания точно сработал. За три месяца Уайт сбросил почти полтора десятка килограммов, вдобавок избавившись от массы проблем со здоровьем. Остаётся только позавидовать целеустремлённости Даны, который отчаянно стремится прожить побольше. Его можно понять: сейчас Уайт находится на пике карьеры и зарабатывает огромные деньги. Хочется растянуть удовольствие.

Главное, чтобы президент UFC не слишком увлекался нетрадиционной медициной. Если анализы крови и ДНК хотя бы имеют практическую пользу, то лечиться от коронавируса с помощью лекарств для животных — однозначно не лучшая идея. К счастью, здоровье Уайта выдержало лечение «по рецепту комментатора Джо Рогана», но больше с такими вещами шутить не стоит. С деньгами Даны точно можно найти хороших и «классических» врачей.