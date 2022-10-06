Глава Hardcore FC Сульянов предложил чемпионам BKFC двойной гонорар за переход в его лигу
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Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов разместил новый пост в своих социальных сетях, предложив чемпионам американского промоушена Bare Knuckle FC (BKFC) двойной гонорар за переход в его лигу.
«HARDCORE против BKFC. Неизбежность. Игры в прятки закончены. Я официально предлагаю каждому действующему чемпиону Bare Knuckle FC удвоенный контракт от их ныне действующего с данной организацией и переход в действительно первую и сильнейшую лигу кулачных боёв в мире. Время создавать настоящее наследие и будущее данного вида спорта вместе, а не прятаться за спиной [президента лиги] Дэвида Фельдмана. Все контракты будут высланы вашим агентам уже завтра. Ждём ваш ответ», — написал Сульянов.
Фото: Из личного архива Анатолия Сульянова
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