Глава Hardcore FC Сульянов предложил чемпионам BKFC двойной гонорар за переход в его лигу

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов разместил новый пост в своих социальных сетях, предложив чемпионам американского промоушена Bare Knuckle FC (BKFC) двойной гонорар за переход в его лигу.



«HARDCORE против BKFC. Неизбежность. Игры в прятки закончены. Я официально предлагаю каждому действующему чемпиону Bare Knuckle FC удвоенный контракт от их ныне действующего с данной организацией и переход в действительно первую и сильнейшую лигу кулачных боёв в мире. Время создавать настоящее наследие и будущее данного вида спорта вместе, а не прятаться за спиной [президента лиги] Дэвида Фельдмана. Все контракты будут высланы вашим агентам уже завтра. Ждём ваш ответ», — написал Сульянов.

Фото: Из личного архива Анатолия Сульянова