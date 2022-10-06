Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Кубок России по ММА. Полуфиналы
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава Hardcore FC Сульянов предложил чемпионам BKFC двойной гонорар за переход в его лигу

Глава Hardcore FC Сульянов предложил чемпионам BKFC двойной гонорар за переход в его лигу
Комментарии

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов разместил новый пост в своих социальных сетях, предложив чемпионам американского промоушена Bare Knuckle FC (BKFC) двойной гонорар за переход в его лигу.

«HARDCORE против BKFC. Неизбежность. Игры в прятки закончены. Я официально предлагаю каждому действующему чемпиону Bare Knuckle FC удвоенный контракт от их ныне действующего с данной организацией и переход в действительно первую и сильнейшую лигу кулачных боёв в мире. Время создавать настоящее наследие и будущее данного вида спорта вместе, а не прятаться за спиной [президента лиги] Дэвида Фельдмана. Все контракты будут высланы вашим агентам уже завтра. Ждём ваш ответ», — написал Сульянов.

Фото: Из личного архива Анатолия Сульянова

Новость по теме
Глава Hardcore FC обратился к Емельяненко после его поражения нокаутом в бою с Дациком
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022