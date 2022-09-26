Глава Hardcore FC обратился к Емельяненко после его поражения нокаутом в бою с Дациком

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов обратился к российскому бойцу смешанных единоборств Александру Емельяненко после его поражения в поединке с соотечественником Вячеславом Дациком.



«Саш, мы рядом! Всегда! Главное, чтобы самая важная победа в твоей жизни над дрянью, которая столько лет её портила, стала окончательной!» — написал Сульянов в комментариях под сообщением Александра в одной из его соцсетей.

Напомним, Дацик нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке Hardcore FC. Бой завершился в первом раунде на 12-й секунде. Вячеслав нанёс мощный удар, после которого Александр рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок.

А. Емельяненко обратился к фанатам после поражения от Дацика: