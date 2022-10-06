Бой между Юбэнком-младшим и Конором Бенном отменён

Поединок между британскими боксёрами Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном отменён. Об этом информирует пресс-служба промоутерской компании Matchroom Boxing. Напомним, в допинг-пробе 26-летнего Бенна, которую брала Добровольная антидопинговая ассоциация (VADA), были обнаружены следы препарата от бесплодия.
«После обсуждений, которые велись между различными сторонами, мы приняли решение официально отложить бой между Крисом Юбэнком-младшим и Конором Бенном. Нельзя отрицать, что решение Британского боксёрского совета по контролю было ошибочным и осуществлено без надлежащей правовой процедуры. Это является юридическим вопросом, которые решаются между промоутерами.
И, несмотря на то что существуют законные способы проведения боя, мы не считаем, что это было бы в интересах бойцов. Как промоутеры мы очень серьёзно относимся к своим обязательствам и понимаем, что теперь необходимо провести полноценное расследование. На данный момент мы не будем давать дальнейших комментариев. Вскоре последуют новости о возврате средств владельцам билетов», — говорится в сообщении Matchroom Boxing.
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