Чемпион UFC Фрэнсис Нганну показал, как работает над физической формой. Фото

Чемпион UFC в тяжёлом весе камерунский боец Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как работает над физической формой.
«Имейте веру в то, что всё будет идти по плану», — написал Нганну.
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну
Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. Сейчас Фрэнсис восстанавливается после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника. В марте боец перенёс операцию на колене. У Фрэнсиса были проблемы с крестообразными связками.
Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:
- 7 октября 2022
-
00:39
- 6 октября 2022
-
23:40
-
23:20
-
22:37
-
22:15
-
21:44
-
21:20
-
20:52
-
19:54
-
19:31
-
19:21
-
18:47
-
18:27
-
17:49
-
17:30
-
17:17
-
16:21
-
15:43
-
14:34
-
13:36
-
11:31
-
11:24
-
10:51
-
09:55
-
09:20
-
01:33
-
00:56
- 5 октября 2022
-
23:59
-
22:52
-
22:19
-
21:49
-
20:45
-
19:51
-
18:59
-
17:44