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Чемпион UFC Фрэнсис Нганну показал, как работает над физической формой. Фото

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну показал, как работает над физической формой. Фото
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Чемпион UFC в тяжёлом весе камерунский боец Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, показав, как работает над физической формой.

«Имейте веру в то, что всё будет идти по плану», — написал Нганну.

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Фото: Из личного архива Фрэнсиса Нганну

Напомним, в последнем поединке, который прошёл на турнире UFC 270, Нганну встречался с французским бойцом Сирилем Ганом. Противостояние завершилось победой Фрэнсиса, который, таким образом, защитил титул чемпиона лиги. Сейчас Фрэнсис восстанавливается после травмы и поэтому пока не получил следующего соперника. В марте боец перенёс операцию на колене. У Фрэнсиса были проблемы с крестообразными связками.

Впечатляющая ударная мощь чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну:

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