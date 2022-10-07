Соннен рассказал о перспективах Холланда в UFC в случае поражения в бою с Томпсоном

Бывший претендент на титул UFC Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке между американскими бойцами Кевином Холландом и Стивеном Томпсоном. Напомним, в последнем бою Холланд встречался со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, проиграл ему, а вскоре после этого объявил о завершении карьеры.



«Тебя вышвырнут, если ты сейчас не сможешь победить ударника, после того как не смог одолеть борца. Это действительно непростой вызов, и я был удивлён, что он согласился на него. Я действительно был удивлён», — сказал Соннен на своём канале в YouTube.

Холланд и Томпсон встретятся на турнире UFC Orlando, который пройдёт в ночь с 3 на 4 декабря мск.

Томпсон в последнем бою сражался с соотечественником Белалом Мухаммадом и проиграл ему единогласным решением судей.

Хамзат Чимаев — о потасовке с Холландом и командой Ника Диаза: