«Вода +6, но купаться в самый раз». Валентина Шевченко показала, как отдыхает в Киргизии

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост в своих социальных сетях, показав, как проводит время в Киргизии. Валентина показала несколько фото, которые были сделаны на берегу озера Иссык-Куль.
«Октябрь! Температура воды +6. Но купаться ещё в самый раз», — подписала фотографии Валентина.
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Фото: Из личного архива Валентины Шевченко
Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 275. Поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48-47, 47-48, 49-46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
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