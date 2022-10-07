«Вода +6, но купаться в самый раз». Валентина Шевченко показала, как отдыхает в Киргизии

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко разместила новый пост в своих социальных сетях, показав, как проводит время в Киргизии. Валентина показала несколько фото, которые были сделаны на берегу озера Иссык-Куль.

«Октябрь! Температура воды +6. Но купаться ещё в самый раз», — подписала фотографии Валентина.

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Фото: Из личного архива Валентины Шевченко

Напомним, в последнем бою Валентина встречалась с представительницей Бразилии Тайлой Сантос. Их бой проходил на турнире по смешанным единоборствам UFC 275. Поединок продлился все пять раундов, победу по итогам которых раздельным решением судей одержала Валентина (48-47, 47-48, 49-46), защитив, таким образом, титул уже в седьмой раз.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: